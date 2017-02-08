(Görüntülü Haber) Kar altında kalan kamyonu 4 kişi 3 saatte kurtardı

MUŞ- Erzurum karayoluna park edilen kamyonu kar altından 4 işçi, tam 3 saatte çıkardı. Kar yığını altında kalan kamyon kurtarıldıktan sonra mazot deposunu ısıtıp çalıştırmak için eski lastik yakılması üzerine alev ve dumanı görenler, bu kez 'kamyon yanıyor' diye yardıma koştu. Uzun uğraşlar sonucu aracı çalıştıran ve park yerinden çıkan kamyon şoförü Suphi Söylemez, "Çok şükür" dedi. Muş'un merkez Güzeltepe Köyünden olan ve kamyonu ile nakliyecilik yapan Suphi Söylemez, arızalanan kamyonunu Muş- Erzurum karayolunun 10'uncu kilometresinde yol kenarına park etti. Bir metreyi aşan kar yağışı ve ardından baş gösteren soğuklar nedeniyle yaklaşık 1 ay kamyonunu çalıştıramayan Söylemez, 4 işçi getirerek önce kamyonu kar esaretinden kurtardı. Karayolları ekibinin de desteğiyle tam 3 saat süren çaba sonucu kamyon, kardan kurtarıldı. Donan mazot deposunu ısıtmak için eski lastik yakan Söylemez, bu kez paniğe neden oldu. Yoldan geçenlerin alev ve dumanı görünce 'Kamyon yanıyor' diyerek yardıma koşması nedeniyle Suphi Söylemez, gelen gidene durumu anlatmak zorunda kaldı. Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Suphi Söylemez, "Tipi nedeniyle kamyonun alt ve üstünde neredeyse 2 metre kar olmuş. Şiddetli soğuklar karı sertleştirmiş. Donmuş kamyonu buzlardan arındırmak için yakılan ateşin alev ve dumanını görenler, kamyonun yandığını zannederek kurtarmaya geldiler. Hiç umudum yoktu. Artık ilkbahara ancak kamyonunu çıkarırım diye düşünüyordum. Neyse çok şükür ekmek teknesini çalıştırdık ve kurtardık" diye konuştu.