(Görüntülü Haber) Kaplumbağa Dilek sağlığına kavuştu, denize salınacağı günü bekliyor (2)

GEÇTİĞİMİZ yıl Çanakkale sahilinde başından ağır yaralı bir şekilde bulunan, nesli tükenmek üzere olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, ikinci ameliyatını oldu. Türkiye’de ilk defa bir sürüngen üzerinde uygulanan bal tedavisi ile sağlığına kavuşan kaplumbağa Dilek şimdi denize bırakılacağı günü bekliyor. İSMİNİ, ONU BULAN KÜÇÜK KIZDAN ALDI Geçtiğimiz Ekim ayında Çanakkale sahilinde Dilek isimli bir kız çocuğu tarafından bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa, önce Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde bakıma alındı. Kaplumbağa, tedavisinin devamında Türkiye’nin Bakanlık onaylı ilk ve tek özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip olan SEA LIFE İstanbul’a getirildi. Bulunduğunda başında ölümcül bir yarık olan kaplumbağanın ilk operasyonda kafatası kırıkları tedavi edildi. Ardından antibiyotik ve serumlarla tedavisine devam edilen kaplumbağaya, kendisini bulan küçük kız Dilek’in ismi verildi. DİLEK’İN İKİNCİ OPERASYONUNDA 6 KİŞİLİK BİR EKİP HAZIR BULUNDU Önümüzdeki aylarda yaralı olarak bulunduğu Çanakkale’den tekrar denize bırakılarak olan Dilek’in, ilk operasyonda müdahale edilemeyen ve kafasında ilk hastalık döneminden kalan bir kitle, yurtdışındaki uzman veterinerlerin de görüşüne başvurularak planlanan operasyonla bugün başarılı bir şekilde alındı. Veteriner hekimler İlker Tülek ve Melani Sezer tarafından gerçekleştirilen ameliyat başarıyla sonuçlanırken, akvaryum küratörü de dahil olmak üzere 4 kişilik akuarist ekip operasyon sırasında hazır bulundu. TÜRKİYE’DE İLK DEFA UYGULANAN BAL TEDAVİSİ İLE İYİLEŞTİ Ülkemizde sürüngenler üzerinde ilk kez uygulanan bal tedavisi yöntemiyle Dilek’i sağlığına kavuşturan Veteriner Hekim İlker Tülek, operasyon sonrasında görüşlerini paylaştı. Tarih boyunca yaraların iyileştirilmesinde kullanılan balın, antibiyotiklerin insan hayatına girmesiyle unutulduğunu ancak Dilek için bu tedavi çeşidinin bir kurtuluş olduğunu belirten Tülek, “Sürüngenlerin kafası sert olduğu için kaynama oldukça zor gerçekleşiyor. Bu nedenle kafasında kemik kırıkları bulunan yerlerde dolgu malzemesi olarak bal kullandık. Bal içinde bulundurduğu şekerle iyileşmekte olan dokuları besleyip hızla üremesini sağlarken, yine balın içinde bulunan Formaldehit ise zararlı bakterilerin üremesini engelleyerek antibiyotik etkisi gösteriyor. Hem bu tedavi metodunu kullanarak bir ilki gerçekleştirdiğimiz için hem de Dilek’i sağlığına kavuşturduğumuz için ekip olarak çok mutluyuz” dedi. "DENİZE SALINMAYA HAZIR" SEALIFE İstanbul’un küratörü Çağdaş Güven Işık, operasyon sonrası kaplumbağa Dilek’in Çanakkale’de yaralı bulunduğu sahilden, 18 aydır devam eden tedavi sürecinde olduğunu söyledi. 4 haftalık sürecin ardından caretta caretta cinsi kaplumbağanın tekrar denize salınacağının müjdesini veren Işık, “Dilek ilk geldiğinde kendi başına beslenemiyor, suya batamıyor, kollarını oynatamıyor ve sağ gözü görmüyordu. Ancak iyileşme süreci oldukça olumlu geçti. Dilek son 18 ayda 20 kilogramdan 40 kilo grama çıktı. Aylarca süren özverili çalışmalar ve iki ameliyatın ardından şimdi Dilek denizlere dönmeye hazır” dedi. "TÜRKİYE'DE İLK VE TEK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP" Rehabilitasyon merkezinde denizde zarar görmüş kaplumbağaların tekrar sağlığına kavuşup doğal yaşama salınmasına yardımcı olduklarını dile getiren SEA LIFE Akvaryum Pazarlama Müdürü Aydan Alboğa Uslu, "Deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezinin en önemli fonksiyonlarından biri Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olması. Dilek'in operasyonu ile birlikte onu da bir ay içerisinde denize salacağız. Rehabilitasyon merkezimizde sağlığına kavuşmalarında yardımcı olduğu 4'üncü deniz kaplumbağası olacak. Sea Life Akvaryum tüm dünyada toplamda 51 tane merkezi olan dünyanın en büyük akvaryum zinciri ve kotuma, kurtarma ve üretme dediğimiz konsept bizim akvaryumlarımız için çok önemli. Bu kapsamda sadece canlıların korunması değil aynı zamanda daha az zarar görmeleri için çeşitli bilinçlendirme çalışmaları da yapıyoruz. Deniz kaplumbağalarının en çok zarar gördükleri konulardan biri poşetleri deniz anası sanarak yemesi onların sağlığına ciddi zarar veriyor dönem dönem bunlarla ilgili kampanyalar yapıyoruz" dedi.