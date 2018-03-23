(Görüntülü Haber) Kapıkule'de yavru köpekleri satın alan olmadı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulmak istenirken bulunan ve Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından 21 bin 240 liraya açık artırma usulüyle satışa çıkarılan 15 yavru köpeği satın alan olmadı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerince Bulgaristan plakalı araç bagajında ses çıkarmaması için iğne ve ilaçla uyutularak yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 15 yavru köpek, TASİŞ tarafından dün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Satışa, Edirneli hayvanseverlerden Levent Bilgin'den başka katılan olmadı. Bilgin, 21 bin 240 liraya satışa çıkarılan köpeklerin sahiplendirileceğini söyleyerek 12 köpek için bin lira teklif verdi. TASİŞ yetkilileri, Levent Bilgin'e yapılan teklifi değerlendirip yarın bilgi verileceğini açıklayarak başka katılan olmayınca, ihaleyi sonlandırdı. TASİŞ, bugün Levent Bilgin'in teklifini az bulup kabul etmediğini açıkladı. Satışa 21 bin 240 lira ihale bedeliyle satışa çıkarılan 15 yavru köpek elde kaldı. TASİŞ yetkilileri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çeşitli tarihlerde yakalanan toplam 39 yavru köpek için yeniden ihale yapılacağını söyledi.



Sınırda yakalanan yavru köpeklere yediemin olarak bakan, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EYKO) Başkanı Nurhan Kalender, köpeklerin mal olarak satılmasına karşı olduklarını belirterek, bakım masraflarını karşılayamadıklarını söyledi.



TASİŞ'in masrafları ödemediğini ve artık köpekleri yediemin olarak alıp bakamayacaklarını belirten Kalender, "Hayvanseverler olarak 8 yıldır gümrüklerde yakalanan hayvanlarla ilgili mücadele veriyoruz. Biz bu hayvanların satılmasını istemiyoruz. Geldiği gibi ya bizlere verilsin ya da gümrükte yer yapılsın. Yediemin sürelerinden sonra isteyen kişilere verilsin istiyoruz. Yani biz bunları can olarak görüyoruz, mal statüsünden çıksın istiyoruz. Meclis isterse bunu bir gecede yapabilir. Bu hayvanlar bizim için değerli. Biz bunlara maddi değer biçemiyoruz. Zaten hastalıklı geliyorlar ve ölüyorlar. Süt tozuyla besliyoruz. Yani çok kirli ve kanlı ticaret var canlar üzerinden. Yerimiz olmadığı halde, biz kısıtlı aldığımız halde ayda 50 tane yakalanıyor. İnsanlar kolay para kazanma yolunu bulmuşlar. Bunları sürekli kaçırıyorlar, yakalanan yakalanıyor. TASİŞ bize bakım masrafı olarak kestiğimiz faturaları eksik ödüyor. Bunların masraflarını dernek üyeleri öğrenci çocuklar ile birlikte karşılıyoruz. Biz para istemiyoruz ama yetkililer veteriner masraflarında bile kesinti yapıyorlar. Biz artık bunları yediemin olarak bakmak istemiyoruz" dedi.

