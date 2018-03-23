(Görüntülü Haber) Kapıkule'de yavru köpekleri satın alan olmadı (2) (ARŞİV)
23 Mart 2018 Cuma 22:02
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