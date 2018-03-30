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(Görüntülü Haber) Kapı üzerlerine kilitliydi... Yangın çıkan evdeki 2 çocuk pencere korkulukları sökülerek kutarıldı

ESENYURT'ta iki kardeşin yalnız olduğu sırada evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ve bina sakinleri, çocukları pencere korkuluklarını söküp kurtardı. 3 yaşındaki Mervan Ç. ile 5 yaşındaki Şervan Günay Ç.'yi ailesi evde bırakıp...

ESENYURT'ta iki kardeşin yalnız olduğu sırada evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ve bina sakinleri, çocukları pencere korkuluklarını söküp kurtardı. 3 yaşındaki Mervan Ç. ile 5 yaşındaki Şervan Günay Ç.'yi ailesi evde bırakıp hastaneye gitti. Bu sırada bodrum kattaki dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evde çocukların olduğunu gören binadakiler iki kardeşi kurtarmak için seferber oldu. Bina sakinleri kilitli haldeki kapıyı açamaya çalıştı; fakat başaramadı. İtfaiyenin bölgeye ulaşmasıyla pencerelerdeki demir parmaklıklar söküldü ve Mervan ile Şervan içeriden çıkarıldı. Dumandan etkilenen iki kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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