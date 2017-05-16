(Görüntülü Haber) Kapadokya'ya, Meksikalı gelin

MEKSİKA'da özel havayolu şirketinde çalışan 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola, Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde aynı yaştaki turizmci Ramazan Kokoz ile Türk usulü düğünle evlendi. Meksika'nın başkenti Meksico City'de yaşayan ve bir havayolu şirketinde çalışan Arreola, tatil için geldiği Avanos'ta turizmci Ramazan Kokoz ile tanıştı. Tatil bittikten sonra ülkesine dönen Arreola ile Kokoz, bir süre sosyal medya üzerinden arkadaşlıklarını sürdürdü. Bu süreçte birbirlerine aşık olan çift, evlilik kararı aldı. Avanos'ta bir turistik tesiste Türk usulü yapılan düğüne, Meksikalı gelinin anne ve babası ile arkadaşları da katıldı. Nikahta gelin Arreola, tercüman aracılığıyla 'Evet' dedi. Düğünde söylenen türküler eşliğinde doyasıya eğlenen Arreola ve Kokoz, geleneksel Meksika şapkası taktı. Türk adetlerine göre gelinin eline kına da yakılırken, Meksikalı konuklar çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.