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(Görüntülü Haber) Kapadokya kışında güzel

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,) KAPADOKYA Bölgesinde Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü bölgede Balonlar kış mevsimi nedeniyle öğleden sonra havalanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu Karlı...

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,) KAPADOKYA Bölgesinde Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü bölgede Balonlar kış mevsimi nedeniyle öğleden sonra havalanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu Karlı havada bile bölgeye gelen turistlere engel olamıyor. Karlar altındaki peribacalarını gökyüzünden izleyen turistler kamera ve fotoğraf çekerek bu güzel anı ölümsüzleştiriyorlar.Kapadokya?da Yılbaşından sonrada yerli turistlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin gibi illerden gelen ziyaretçiler, Balona binerek anı ölümsüzleştiriyorlar. Göremeden Havalanan Balonlar, Paşa bağı, Aşk Vadisi, Güllü dere Çavuş in, Ürgüp gibi güzel manzaralar karşısında etkilenen turistler kışında ayrı bir güzelliği olduğunu belirtiyorlar.

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