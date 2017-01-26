(Görüntülü Haber) Kapadokya, gökyüzünden 'Drone' ile ayrı bir güzel

TÜRKİYE'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya'nın havadan çekilmiş görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Karla kaplanınca etkileyici ve gizemli güzelliklere sahip peribacaları ve vadilerin bu halleri 'Drone' ile Göreme ve Paşabağ Mevkii gökyüzünden görüntülendi. Üzerinde taşıdığı kültürel ve tarihsel zenginlik nedeniyle UNESCO tarafından korunması gereken bölgeler arasına alınan Kapadokya'nın Drone'la çekilmiş görüntüleri izleyenlerde farklı bir gezegende yolculuğa çıkmış izlenimi bırakıyor.