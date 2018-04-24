(Görüntülü Haber) Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da anıldı

Emre KOLTUK/TRABZON,() - KANUNİ Sultan Süleyman, doğumunun 523'üncü yıl dönümünde Trabzon’da yürüyüş ve törenle anıldı. Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı tarafından düzenlenen Kanuni Haftası etkinlikleri kapsamında vakıf üyeleri, öğrenciler, protokol ve çok sayıda vatandaş, mehter takımı eşliğinde Atatürk Alanı'ndan Ortahisar'da bulunan Kanuni Evi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte Kanuni Sultan Süleyman'ın at üzerinde canlandırılması vatandaşların da beğenisini topladı. Sokakta gezinen birçok vatandaş da atı fotoğraflamaya çalıştı. Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Baki, tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirterek "Vakfımızın, yetkililerimizin ve halkımızın gayretleri ile kıyıdan köşeden engellemelere rağmen Kanuni'den 500 yıl sonra Trabzon'un tarihiyle bütünleşmesi, Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşınması ve tarihten ders alınması yönünde çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi. 'TARİHİMİZLE ÖVÜNMELİYİZ' Trabzon Valisi Yücel Yavuz da tarihleriyle övünülmesi gerektiğini kaydederek, "Biz tarihiyle övünen ve dünya tarihi boyunca hep adaleti, hep güzelliği, hep doğruluğu yeryüzüne hakim kılmak arzusunda olan bir milletiz. Tarih sahnesinde çok değerli büyüklerimiz, dünyaya nam salmış devlet adamlarımız hep var olmuştur. Biz artık gerçek kaynaklardan, tarihimizi geçmişimizi öğrenen ve olduğu gibi bunu günümüze yansıtan durumdayız" diye konuştu. 'TARİHİN İZİ VAR' Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un padişahlar şehri olduğunu ifade ederek şöyle dedi: "Cihan padişahlarının bu topraklarda izi var. Fatih'in fetihle, Yavuz'un yönetimiyle, Kanuni Sultan Süleyman'ın da 16-17 yaşına kadar burada yaşamasıyla tarihin izi var. Kanuni Sultan Süleyman sadece fütuhatıyla anılan bir padişah değil. İnsana ve insanlığa dair hakkı ve hukuku üstün tutan kanun yapıcı özelliğiyle bugün halen anılıyor." Konuşmaların ardından mehteran takımı konser verdi, daha sonra da törene katılanlara geleneksel Kanuni Pilavı ikramı yapıldı.