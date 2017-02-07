(Görüntülü Haber) Kansere karşı yürüdüler

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()BURDUR Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. 'Kansere Karşı Sen de Bir Ses Ver' adıyla düzenlenen yürüyüş Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşe Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Alper Teker, Halk Sağlığı şube müdürleri ve personelle öğrenciler katıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin oluşturduğu bando eşliğinde yapılan yürüyüşe katılanlar kansere dikkati çekmek için pembe atkı taktı. Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü, "Bu sene 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla temamızı 'Kansere Karşı Sen de Bir Ses Ver' olarak belirledik. Biliyoruz ki kanserin en büyük nedeni obezite ve sigara. Obeziteye karşı yürümemiz gerektiğini vatandaşımıza bir kez daha hatırlatmak istedik. Sigarayı bırakmak için vatandaşımızı polikliniğimize bekliyoruz. Yüzde 80 bu şekilde kanseri engelleyebiliyoruz" dedi. Kansere yakalanmaktan değil geç kalkmaktan korkmak gerektiğini vurgulayan Sütlü, "Bunun için de erken tanı ve taramalar çok önemli. Her 3 kadından 1'i hayatının bir döneminde kanserle karşılaşacak. Bu meme kanseri olabilir, rahim ağzı kanseri olabilir. Bunu erken teşhis edebilirsek yüzde 90'ın üzerinde bu insanlar şifa buluyor. Bu çok güzel bir şey. O yüzden bütün Burdurlu kadınlarımızı ücretsiz olarak yaptığımız kanser taramalarından yararlanmaya davet ediyoruz. Bütün Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM'de, hastanelerimizde ücretsiz olarak bu hizmeti sunuyoruz. Lütfen hasta olmayın erken yakalayalım. Tedavi olmak için değil korunmak için uğraşalım" diye konuştu.