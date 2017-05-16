(Görüntülü Haber) Kanserden ölen polis memuru toprağa verildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren özel hareket polisi 49 yaşındaki Mehmet Öz'ün cenazesi, memleketi İslahiye'de toprağa verildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2 yıl önce pankreas kanseri teşhisi konulan 3 çocuk babası 25 yıllık polis memuru Mehmet Öz, 25 gün önce durumu ağırlaşınca Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak özel harekatçı Öz, sabaha karşı yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan polis memuru Öz'ün cenazesi bugün memleketi İslahiye'ye getirildi. Polis memuru için Hacı Ali Öztürk Opet Camisi'nde kılınan cenaze namazına Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, protokol üyeleri, meslektaşları ve yakınları katıldı. Doğum gününe 3 gün kala vefat eden polis memuru Öz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Hanağzı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.