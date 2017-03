(Görüntülü Haber) Kanserden ölen annesi için otostopla 6 ülkeyi dolaştı

MERSİN Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Merve Kaplan, kanserden ölen annesi Şaziye Kaplan ile olan hayalini gerçekleştirmek için otostop yaparak 6 ülke gezdi. Merve Kaplan'ın 4 yıl boyunca kanser hastalığıyla mücadele eden annesi Şaziye Kaplan geçen yıl yaşamını yitirdi. Annesinin ölmeden önce izlediği belgeselde görüp hayran kaldığı Kamboçya'da hayali gerçekleştirmek isteyen Merve Kaplan, ailesi ve arkadaşlarına "Ankara'da eğitim almak istiyorum" diyerek Mersin'den ayrıldı. Merve Kaplan, önce Malezya'ya, oradan da Kamboçya'ya gitti. 6 aylık otostop serüveninde Malezya, Kamboçya, Vietnam, İran, Laos ve Tayland'ı gezen Kaplan, gittiği her yeri annesi için de gezip fotoğraflar çekti. BİR HAYALİN PEŞİNDE Bir hayali gerçek kılmak için yola çıkan ve annesinin yolculuğu boyunca kendisine eşlik ettiğini hissettiğini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu: "4 yıl boyunca annemle kanserle mücadele ettik. 'Sen iyileşince Kamboçya'da yaşayacağız' diyordum. Böyle bir hayalimiz vardı ve bir umuttu bizim için. Annemin sıcağa ihtiyacı vardı ve Kamboçya'da hep yaz olduğu için istedik. Kamboçya'da yaşamak annemle ortak hedef ve hayalimizdi. Annem kansere yenik düştü ve bu hayali tek başıma gerçekleştirmek istedim. Gittiğim, gezdiğim her yerde annemi yanımda taşıdım. Her yerde annemle berabermiş gibi, her gördüğüm yeri annem de görmüş gibi hissettim. Döndüğümde ise bir şeyleri tamamladığımı hissettim." KADIN BAŞINA YAPTIĞIM EN GÜZEL ŞEYDİ Gittiği yerlerde çalışan ve kazandığı parayla da gezmeye devam ettiğini kaydeden Kaplan şunları söyledi: "Kadın başıma yaptığım en güzel şeydi Güneydoğu Asya'da otostopla gezmek. Kamboçya'da 3 ay kaldım. 1.5 ay adalardaydım, meşhur Türk Adası olarak bilinen Koh Rong Adası'nda kaldım. Başkente geçip 'Ay Ne Bilim' aşevinde çalıştım. İran benim için büyük deneyimdi. Bir Müslüman toplumundan beklediğimin en şaşırtıcı olanlarını yaşatan tek yerdi İran. Malezya da Müslüman ama İran'da daha rahat gezdim."