(Görüntülü Haber) Kanser tedavisi olurken hukuk fakültesi kazandı

OSMANİYE'de geçen yıl hastanede lenf bezi kanseri tedavisi görürken girdiği sınavda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi'ni kazanan 20 yaşındaki Mehmet Ali Köken, derslerini başarı ile yürütüyor. 2015'te çektiği ağrılar nedeniyle Osmaniye'de gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Mehmet Ali Köken, Adana Numune Hastanesi Hematoloji Servisi'nde tedavi görmeye başladı. 'Lenfoma' teşhisi konulan ve Doç Dr. Ganiye Begül Küpeli tarafından tedavisine başlanan Köken, kalp zarının içine kadar ilerleyen hastalıktan 10 ayda kurtuldu. Bu sürede hastanede ders çalışan Mehmet Ali Köken, girdiği üniversite sınavında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Tedavisi sürerken ağrılarına rağmen umudunu hiç kaybetmediğini belirten Köken, "Şu anda sağlıklı bir insan olarak ÇÜ Hukuk Fakültesi'nde 1'inci sınıf öğrencisiyim. Buraya geldim ve Begül hocam ve ekibi sayesinde hastalığı inanarak atlattım. Hedefime ulaşmak her zaman içimdeydi. Burada tedavi görürken, istediğim, dilediğim hukuk fakültesini kazandım. ÇÜ'yü de bilerek tercih ettim. Adana'da tekrar yaşama döndüm. Bu hastalığı çekenler her zaman inansınlar. Hiç bir şekilde kötü fikirlere kapılmasınlar. İnanarak her şeyin hallolacağına inanıyorum"dedi. LENFOMA TEDAVİ EDİLEBİLİR Adana Numune Hastanesi'nin tam teşekküllü Hematoloji Servisi'nin bölgede 5 milyon nüfusa hizmet verdiğini belirten Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli ise lenfomada erken tanının önemli olduğunu vurguladı. Küpeli, "Mehmet Ali geldiğinde solunum sıkıntısı çekiyordu. Hızlı bir şekilde yaptığımız tetkiklerde lenfoma tanısı koyduk. Üçüncü evredeydi. Başlamamızla birlikte kısa sürede rahatlattık. 10 aylık tedavinin ardından hastalığı yendi. Lenfoma tedavi edilebilen bir hastalık. Zaman kaybetmeden tedaviye başlanması çok önemli"diye konuştu.