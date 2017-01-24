(Görüntülü Haber) Kanser tedavisi gören genç, Fenerbahçeli futbolcularla görüntülü konuştu
MERSİN'de omurilik kanseri 14 yaşındaki Nazım Bozdoğan, Fenerbahçeli futbolcularla cep telefonundan görüntülü konuşup hayalini gerçekleştirdi. Omurilik kanseri tedavisi gören Nazım Bozdoğan'ın motor tutkunu ve Fenerbahçe aşığı olduğunu...
24 Ocak 2017 Salı 11:48
MERSİN'de omurilik kanseri 14 yaşındaki Nazım Bozdoğan, Fenerbahçeli futbolcularla cep telefonundan görüntülü konuşup hayalini gerçekleştirdi. Omurilik kanseri tedavisi gören Nazım Bozdoğan'ın motor tutkunu ve Fenerbahçe aşığı olduğunu öğrenen Tebessüm Gönüllüleri grubu, Türk Riders Chopper Club yetkililerine ulaşarak durumu anlattı. Nazım Bozdoğan'ı ziyaret eden motorcular bununla yetinmeyip Fenerbahçe yönetimiyle iletişime geçti, futbolcularla görüntülü bağlantı kurdu. Mehmet Topal, Volkan Şen, Alper Potuk ve Volkan Demirel ile görüntülü konuşan Nazım, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nazım, "Motorcu ağabeylerim motor tutkunu olduğumu duyup ziyaretime geldi. Bu büyük bir hayalimdi ve gerçekleşti. Sonra da hiç beklemediğim bir şey oldu. Fenerbahçeli futbolcu ağabeylerimle görüştüm. Anlatamıyorum, çok ama çok mutluyum. İnanılmazdı" dedi. Organizasyonu gerçekleştiren Türk Riders Mersin İl Başkanı Hakan Tanrıkulu ise, "Nazım, mutlu olduğu sürece biz de mutluyuz. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Futbolculara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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