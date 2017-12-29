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(Görüntülü Haber) Kanlıca'dan Paşabahçeye yaklaşık 3 bin 700 metrelik yaya ve bisiklet yolu yapıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2.etapta tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Daha önceden açılan bölümle birlikte...

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2.etapta tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Daha önceden açılan bölümle birlikte Kanlıca'dan Paşabahçeye yaklaşık 3 bin 700 metrelik yaya ve bisiklet yolu oluşturuldu. En manzaralı yaya yolu olmaya aday olan yeni yolda eşşiz boğaz manzarasıyla, Çubuklu 29, Çubuklu Hayal Kahvesi ve İBB Sosyal Tesisleri'nin önünden geçerek Paşabahçe’de sona eriyor. İLK ETAP DAHA ÖNCE AÇILMIŞTI Yapımına 2015 yılında başlanan projenin ilk etabı olan Çubuklu-Kanlıca sahil yolu projesi, daha önceden tamamlanmıştı. İstanbul Boğaz'ına kazıklar üzerine yapılan ilk etaptaki bin 300 metre uzunluğundaki yol, 10 metre genişliğinde ve üzerinde balık tutma alanları bisiklet ve yürüyüş bölümleri bulunuyor. İKİNCİ ETAPTA BİR YANDA BOĞAZ BİR YANDA EĞLENCE MEKANLARI VAR Projenin ikinci etabında yer alan ve yaya yolunu deniz üzerinde uzatarak Paşabahçe’ye kadar ulaştıran çalışmalarda tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Çubuklu iskelesinin arkasından başlayarak 2.4 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yeni yaya yolu Çubuklu 29, Çubuklu Hayal Kahvesi ve İBB Beykoz Sosyal Tesisleri’nin önünden geçiyor. Yeni yaya yolunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunuyor. Projede ayrıca balık tutanlarla, yürüyüş yapanların birbirini rahatsız etmemesi için balık tutma alanları var. Projenin üçüncü aşamasında ise Paşabahçe’den Beykoz’a kadar yüzer marinalar inşa edileceği belirtildi.

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