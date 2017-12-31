(Görüntülü Haber) Kangallar Taksim Meydanı'nda

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemlerini arttıran polis ekiplerine ilk kez kangal ve akbaş cinsi köpekler de destek oldu. Türkiye’de ilk kez Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de polis tarafından kullanılıyor. K9 köpekleri de İstiklal Caddesi'nde polislerle dolaşıyor