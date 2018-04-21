ADIYAMAN'da Kangal köpeğinin, bir kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı. Kahta- Siverek karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan yol yapım şantiyesinde şef olarak çalışan İsmail Şahin'e ait 'Coma' isimli Kangal köpeği, bir kediyi emziriyor. Köpeğin, kediyi emzirmesi görenleri şaşırtıyor. İsmail Şahin, köpeğin uzun süredir kediyi emzirdiğini söyledi.
(Görüntülü Haber) Kangal köpeği, kediyi emziriyor
ADIYAMAN'da Kangal köpeğinin, bir kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı. Kahta- Siverek karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan yol yapım şantiyesinde şef olarak çalışan İsmail Şahin'e ait 'Coma' isimli Kangal köpeği, bir kediyi...
21 Nisan 2018 Cumartesi 12:51
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