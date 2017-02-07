Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Çanakkale için sürpriz olmayan depremler (1) Gülseli KENARLI -Hakime TORUN/iSTANBUL, () BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale'de meydana gelen depremlerle ilgili, "Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok" dedi.
(Görüntülü Haber) Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Çanakkale için sürpriz olmayan depremler
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Çanakkale için sürpriz olmayan depremler (1) Gülseli KENARLI -Hakime TORUN/iSTANBUL, () BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk...
07 Şubat 2017 Salı 15:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.