(Görüntülü Haber) Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Çanakkale için sürpriz olmayan depremler

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Çanakkale için sürpriz olmayan depremler (1) Gülseli KENARLI -Hakime TORUN/iSTANBUL, () BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale'de meydana gelen depremlerle ilgili, "Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok" dedi.