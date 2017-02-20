(Görüntülü Haber) Kanarya tutkusu ile kötü alışkanlıklardan kurtuldu

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da oturan 38 yaşındaki Nevzat Akın, eşinin isteği ile eve aldığı kanaryadan etkilenerek kuş bakıcılığına başladı. Evinin yanında 250 kanaryanın yaşadığı kuş evi kuran Akın, alkol, kahvehane gibi alışkanlıklarından kurtuldu. Beyaz eşya fabrikasında işçi olarak çalışan Nevzat Akın, 2002 yılında eşinin isteği ile eve kanarya aldı. Kanarya için eve özel bir kafes yapan Akın, kanaryanın yanına çiftleşmesi için 'Yorkshire' cinsi bir kanarya daha aldı. Anavatanı İngiltere olan kanaryadan etkilenen Akın, zaman içinde kanaryaları çoğalttı. Akın, sayıları artan kanaryalar için evinin yanında küçük bir oda yaparak kuş evi kurdu. Akın, 2003'de bu kanaryalardan biriyle katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Ödülü almasının ardından kanaryaya olan sevgisi daha da artan Akın, şu anda 250 kanaryanın bulunduğu bir kuş evine sahip. Her sabah erken saatlerde kalkıp işe gitmeden önce kuşların bakımını yapan Akın, akşam eve gelince de kuşların yanına giderek onlarla saatlerce zaman geçiriyor. Akın, ürettiği kuşlarla girdiği uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde ederek kupa ve madalyalar kazandı. Akın, kanaryalar ile ilgilenirken alkol ve kahvehane gibi alışkanlıklarını da bıraktı. Kanarya merakının 2002 yılında eşinin eve kanarya istemesiyle başladığını söyleyen Akın, şöyle konuştu: "Önceden kahvehane ve alkol alışkanlığım vardı. Kuşlara olan ilgim arttıkça, bu alışkanlıklarımı bıraktım. 2003 yılından bu zamana kadar girdiğim bütün yarışmalarda dereceler aldım. Türkiye'de bu sevgi aşırı derecede var. Bolu'da 13 üretici dernek kurduk. Türkiye Kafes Kuşları Federasyonuna da derneğimizi üye yaptık. Güzel bir hobi. Herkesin bir hayvan sevgisinin olması isterim. Her sabah 05.30'da kalkarak işe gideceğim saate kadar onların bakımını yapıyorum. İşten çıkınca da kuşlarımın yanına geliyorum. Kuşlarımla huzur buluyorum."