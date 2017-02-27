(Görüntülü Haber) Kanarya Mahallesi'nde kaçak sigara operasyonu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki çok sayıda adrese eş zamanlı kaçak sigara operasyonu düzenledi. Saat 10.00 sıralarında mahalleye gelen polis ekipleri aramalar başlattı. Çevik kuvvet polisleri arama yapılan yerlerin güvenliğini sağladı. Bir polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda sigaraya el konulduğu öğrenildi.