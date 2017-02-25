(Görüntülü Haber)Kanalizasyon çalışmasında Roma dönemine ait mezar bulundu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde belediyenin yaptığı kanalizasyon çalışmasında Roma dönemine ait mezar bulundu. Bugün öğe saatlerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Sapanca Yanık Mahallesi'nde iş makinesiyle yapılan kanalizasyon çalışması sırasında mezara rastlanılması üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, Sakarya Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarda insan kemikleri görüldü. Müze yetkilileri daha sonra mezar taşlarını iş makinesi yardımı ile tekrar toprak altına gömdü. Alınan numuneler inceleme için Sakarya Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılacak incelemenin ardından bölgede kurtarma kazısı yapılacağı bildirildi.