Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ersan SAN - Alper KORKMAZ İSTANBUL Ulaştırma Bakanı Arslan, düzenlediği basın toplantısıyla Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları açıkladı. Arslan'ın verdiği bilgiye göre 45 kilometrelik Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edildi. Güzergah havadan görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Kanal İstanbul güzergahının havadan görüntüleri (4)
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ersan SAN - Alper KORKMAZ İSTANBUL Ulaştırma Bakanı Arslan, düzenlediği basın toplantısıyla Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları açıkladı. Arslan'ın verdiği bilgiye göre 45 kilometrelik...
15 Ocak 2018 Pazartesi 13:40
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