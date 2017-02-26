(Görüntülü Haber) Kanadı kırık kırlangıcı veterinere götürüp tedavi ettirdi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde oturan bir eczacı, sokakta bulduğu ve sol kanadı kırık olduğu için uçamayan kırlangıcı veterinere götürüp tedavi ettirdi. Terzialiler Mahallesi Tarım Sokak'taki eczanenin işletmecisi evli ve 2 çocuk babası 62 yaşında Salih Köleoğlu, işyerini açarken sokakta uçamayan bir kırlangıcı fark etti. Sol kanadını oynatamadığını gördüğü kırlangıcı kaderine terk etmeyen Köleoğlu, kuşu veterinere götürdü. Tedaviye alanın kırlangıcın, eski sağlığına kavuşması halinde doğal yaşam alınana bırakılacağı belirtildi. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Salih Köleoğlu, şöyle dedi: "Sabah işyerimi açtığımda kırlangıcı gördüm. Kanadı kırık bir vaziyetteydi. Aciz bir şekilde bekliyordu. Tedavi etmek amacıyla veterinere getirdim. Veteriner arkadaş kanadının kırık olduğunu söyledi. Alçıya alamadığı için ilaç tedavisi başlattı. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur ve doğada özgür bir şekilde uçar."