(Görüntülü Haber) Kan bağışçısı FETÖ tutuklusuna, Kızılay'dan bronz madalya

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - TÜRK Kızılayı Birgül Gökmen Muğla Kan Bağışı Merkezi tarafından en çok kan bağışı yapan kişilere ödül verildi. Ödül verilenler arasında bulunan FETÖ tutuklusu Abdurrahman Ergün Ulu'nun bronz madalyasını, oğlu Muhammed Ulu aldı ve kısa bir konuşma yaparak salondan ayrıldı. Türk Kızılayı Birgül Gökmen Muğla Kan Bağış Merkezi, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de en çok kan bağışı yapan bağışçıları altın, bronz ve gümüş madalya ile ödüllendirdi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Konferans Salonu'ndaki törende 10 kez kan bağışı yapan 175 kişiye bronz madalya, 25 kez kan bağışı yapan 5 kişiye gümüş madalya, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye altın madalya verildi. Törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Koç, Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı ve aynı zamanda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile kan bağışçıları katıldı. Konuşma yapan Başkan Karakuş, derneğin ilk kuruluş amacının yaralı askerlere yardım olduğunu belirterek, "Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma ihtiyaç duyan her insanın yanındadır. Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre boyunca hizmetlerine devam eden Türk Kızılayı insanların başına gelen her türlü felakette insan acısını dindirmek için canla başla çalışmaktadır" dedi. Vali Amir Çiçek ise, "Türk Kızılayı çok iyi örgütlenmiş bir teşkilatımız. Kimse bugünkü sağlık durumuna güvenmesin. Benim başıma bir şey gelmez demeyin. Kan bağışçılarımızı gönülden kutluyorum" diye konuştu. TUTUKLU OLDUĞU İÇİN ÖDÜLÜ OĞLU ALDI Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende FETÖ'den tutuklu Marmaris'te otel işletmecisi Abdurrahman Ergün Ulu'ya da bronz madalya beratı verildi. Babasının ödülünü İl Jandarma Komutanı Albay Özfidan'ın elinden alan Muhammed Ulu, "Bu madalyanın sahibi ben değil babam. Çok isterdim, kendisi bugün burada olsun. 6 ayda bir düzenli olarak kan verirdi. Yapılan baskın sonucu babamı 'darbeci ve FETÖ diyerek alıp götürdüler. 3 ay 24 gündür kendisi cezaevinde. Kanıt olarak evimizdeki iki adet kitabı gösterdiler. Bundan dolayı kendisi şu anda buraya gelemiyor. Bu olaya dikkat çekmek istedim. Medya bunların hiçbirini yazmıyor. Aklıma gelenleri söyledim. Birileri sesimi duysun diye sizin karşınıza çıktım. Bu ödül için Kızılay'a teşekkür ediyorum. Kan dökücü, darbeci olarak nitelendirilen, aynı kefeye konulan babama bu ödülü Kızılay veriyor, gerçekten teşekkür ederim" diye konuştuktan sonra salondan ayrıldı.