(Görüntülü Haber) Kamyonetin motor bölümüne sıkışan oğlak 1 gün sonra kurtarıldı

HAKKARİ'de Karayolları kamyonetinin motor bölümüne girerek sıkışan oğlak, yaklaşık 1 gün sonra, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyünde dün öğle saatlerinde çalışma yapan Karayolları ekipleri, ardından araçlarıyla garaja döndü. Ekipler, araçları park edip, garajdan ayrıldı. Bugün köyden döndükleri kamyonetin yanına gelen ekipler, aracın ön bölümünden gelen sesleri duydu. Sürücü, aracın motor bölümünü açınca içeride bir oğlağın sıkışmış olduğu görüldü. Hemen AFAD ekiplerine haber verildi. Garaja gelen AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, yaklaşık 1 gün aracın motor kısmında kalan oğlağı çıkadıktan sonra süt verip bir süre sevdi. Karayolları Şube Şefliği'ne gelen oğlağın sahibi, yetkililere teşekkür etti. Karayolları personeli Nazif Kaçar, "Ekipler, kent merkezine geldikten sonra motor bölümünde oğlak sesi duyuyor. Motoru açıp baktıklarında içinde sıkışmış oğlağı görüyorlar. Daha önce motor bölümünde kedi, yılan gördük ve duyduk ama oğlak olması bizi çok şaşırttı. AFAD ekipleriyle birlikte oğlağı sıkıştığı yerden çıkardık. Sahibini de arayarak oğlağı sağ salim teslim ettik" dedi.