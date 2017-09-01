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(Görüntülü Haber) Kamyonete yüklenirken kaçan boğa uyuşturucu iğne ile yakalandı

Mehmet BULDU/BURSA, () - BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonete yüklemeye çalışılırken kaçan boğa 1 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne atılarak yakalandı. İlçe merkezinde kurulan hayvan pazarına akşam saatlerinde giden...

Mehmet BULDU/BURSA, () - BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonete yüklemeye çalışılırken kaçan boğa 1 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.

İlçe merkezinde kurulan hayvan pazarına akşam saatlerinde giden Mustafa Süne, uzun süren pazarlığın ardından ortakları ile birlikte boğa satın aldı. Boğa kamyonete yüklemek isterken kaçtı. Kaçan boğaya haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri uyuşturucu iğne atarak müdahale etti. 1 saat boyunca ilçe sokaklarında dolaşan boğa uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesinin ardından kement atılarak yakalandı. Süne, herhangi bir zarar görmeden yakalanması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

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