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(Görüntülü Haber) Kamyonet kültür merkezi terasına düştü, sürücü öldü

TRABZON,() – TRABZON’un Erdoğdu Mahallesi’nde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, 15 metre yüksekten Kültür Merkezi binasının terasına düştü. Araç sürücüsü 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam hayatını...

TRABZON,() – TRABZON’un Erdoğdu Mahallesi’nde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, 15 metre yüksekten Kültür Merkezi binasının terasına düştü. Araç sürücüsü 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.30 sıralarında Atapark mevkiinden Erdoğdu Mahallesi'ne çıkan yol üzerinde meydana geldi. Rampa yukarı çıkan Cenk Ali Sağlam yönetimindeki 34 LPD 79 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki demir korkulukları kıran kamyonet, 15 metre yükseklikten Zağanos Vadisi'ne düşerek toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet kültür merkezi binasının terasına düştü. Sürücü Cenk Ali Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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