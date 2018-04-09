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(Görüntülü Haber) Kamyondan yola hafriyat döküldü: iki şerit trafiğe kapandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL,() KAĞITHANE'DE hafriyat kamyonunun kasasının kapağının açık unutulması nedeniyle yola hafriyat döküldü. Dökülen hafriyat nedeniyle caddenin iki şeridi trafiğe kapandı. Belediye ekipleri...

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL,() KAĞITHANE'DE hafriyat kamyonunun kasasının kapağının açık unutulması nedeniyle yola hafriyat döküldü. Dökülen hafriyat nedeniyle caddenin iki şeridi trafiğe kapandı. Belediye ekipleri tarafından yol temizlenirken polis tarafından yakalanan sürücüye para cezası kesildi. Olay Cendere Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 34 BE 1929 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü şantiyeden hafriyat aldıktan sonra caddeye çıktı. İddiaya göre sürücü kamyon kasasının kapağını açık unuttu. Yola dökülen hafriyat nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Durumu gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis dubalarla hafriyatın etrafını çevirerek önlem aldı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından kamyon sürücüsü yakalanarak olay yerine getirildi. Kağıthane Belediyesi iş makineleri ve işçiler tarafından yola dökülen hafriyat ise kaldırılarak tekrar kamyona yüklendi. Yaklaşık yarım saat kapalı olan şeritler tekrar trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsüne de 500 TL para cezası kesildi.

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