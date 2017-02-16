(Görüntülü Haber) Kamu Başdenetçisi Malkoç, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle biraraya geldi

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile İstanbul'da bir araya geldi. Malkoç, "Kamu denetciligi kurumu aslında önemli bir kurum yeteri kadar tanınmıyor . Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu toplumun dertlerini sevinçlerini sıkıntılarını yansıtan sizlersiniz. Yeni kurum olması nedeniyle ziyarete gelenler soruyor 'siz ne iş yapıyorsunuz'. Ben inanıyorum sizlerin desteği ile beraber bu kurumun topluma anlatabilirsek bürokrasiye anlata bilirsek vatandaşın bir çok işi daha kolay çözülecek . Kurumumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu; vatandaşın idareyle olan problemlerini bize müraacat ettiklerinde hiç bir para almıyoruz . Şikayet dilekçesi verildikten sonra incelemeyi ve araştırmayı bitirip 6 ay içerisinde karar verme mecburiyetimiz var" dedi. "Yürüttüğümüz bir çalışma var; Mülteciler göç hakkı" diyen Şeref Malkoç, "Burada da son aşamaya gelmiş durumdayız. Arkadaşlarımızla birlikte mülteci kaplarını inceledik, mültecilerle görüştük. Devletin bütün kurumlarıyla temas halindeyiz ve iç içe olduk. Bu konuyla alakalı olan sivil toplum örgütleriyle uzun çalışmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde de bu raporuda kamuoyuna sunacağız. Göç ve mülteciler konusunda Türkiye'nin yaptığı çok güzel çalışmalar var aslında. Türkiye, Suriyeli mülteciler konusundaki çalışmalarıyla açık kapı politikasıyla onlarla ilgili yürüttüğü hizmetlerle bir bakıma insanlığın onurunu ve haysiyetini kurtarıyor" diye konuştu.