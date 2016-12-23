Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan Beşar Esad'a bağlı askerler, Halep'in rejim karşıtı güçlerden kurtarılmasını, havaya ateş açarak kutladı. Havaya sıkılan izli mermiler, Nusaybin'den görüldü. Suriye'nin Kamışlı kentinde saat 21.00'da başlayan silah sesleri, Nusaybin'de önce paniğe yolaçtı. Önce kimsenin anlam veremediği silah seslerinin, Kamışlı'da bulunan rejime bağlı askerlerin havaya ateş açmasından kaynaklandığı öğrenildi. Esad rejiminin Halep'i tamamen ele geçirdiği haberleri üzerine Kamışlı'da bulunan rejime bağlı güçlerin kutlama amaçlı havaya ateş açtığı belirtildi. Saat 22.30'a kadar süren silahlı kutlamalarda, havaya sıkılan izli mermiler Nusaybin'den çıplak gözlerle izlenebildi.
(Görüntülü Haber) Kamışlı'daki rejim askerlerinden Halep kutlaması
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan Beşar Esad'a bağlı askerler, Halep'in rejim karşıtı güçlerden kurtarılmasını, havaya ateş açarak kutladı....
23 Aralık 2016 Cuma 11:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.