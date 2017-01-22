(Görüntülü Haber) Kamer Genç, CHP'li Özgür Özel'in de katılımıyla mezarı başında anıldı
22 Ocak 2017 Pazar 16:34
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