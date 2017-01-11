(Görüntülü Haber) Kalp krizinden ölen hamile kadın toprağa verildi

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()-İSTANBUL Küçükçekmece'de önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 aylık hamile 22 yaşındaki Nezahat Kara, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da 5 ay önce Hüseyin Kara ile evlenen Nezahat Kara, geçtiğimiz pazar günü evinde aniden rahatsızlandı. İki aylık hamile olduğu öğrenilen Kara, ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nezahet Kara bir gün sonra hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kara'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nezahat Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsisinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyüne getirildi. Genç kadının cenazesi sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşini kaybeden Hüseyin Kara, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu arada Kara'nın otopsi sonucunun iki ay sonra açıklanacağı öğrenildi. Hüseyin Kara'nın, eşi yaşam mücadelesi verirken sosyal medya hesabından "Rabbim bebeğimizi ve seni bana bağışlasın. Seni bensiz beni de sensiz bırakmasın. Seni çok seviyorum meleğim. Lütfen artık iyileş. Dualarınızı esirgemeyin Allah yardımcımız olsun" şeklindeki paylaşımı yürek burktu.