(Görüntülü Haber) Kalp hastasının sahte ilaç iddiasına inceleme

MANİSA'da kalp rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede beş ay arayla iki defa açık kalp ameliyatı olan ve metal protez kalp kapağı ile yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Çağlar Çil, tedavisi için verilen hapların plastik çıktığını belirtti. Çil'in şikayeti üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Birimi'nce incelemeye alınan haplar, araştırılması için Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Manisa'da bir çocuk babası Çağlar Çil, fenalaşınca 2014 yılında kaldırıldığı hastanede beş ay arayla iki defa açık kalp ameliyatı oldu. Metal protez kalp kapağı ile yaşamını sürdüren Çağlar Çil'e doktorlar tedavisi için toplar ve atardamarı gevşeterek, kalbin kan pompalamasını kolaylaştırıp, kan akışını düzenleyen yüksek tansiyon ilacı verdi. Çil, iki yıl boyunca bu ilaçları kullandı. Ancak, en son geçen kasım ayında aldığı ilaçlar nedeniyle rahatsızlandığını ve kabızlık sorunu yaşadığını belirten Çil, dışkısında kalp tedavisi için kullandığı ilacın çıktığını farketti. Normal şartlarda içmesinden sonra 6 dakika içinde erimesi gereken ilacın 24 saat geçmesine rağmen erimemesinden şüphelenen Çil, hapın daha önce kullandıklarından farklı olarak plastik gibi olduğunu gördü. İlacın sahte olmasından şüphelenen Çil, soluğu kendisine ilacı yazan Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ndeki doktorunun yanında aldı. Doktorun kendisini ilacı aldığı eczaneye yönlendirmesinin ardından Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'ne giden Çil, yetkilerle görüşerek, şikayetini anlattı. Haplar, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Birimi'nce inceleme altına alındı. İlaçlar, Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. DAVA İÇİN BAKANLIK SONUCUNU BEKLİYOR Olayın ardından ilaçlara karşı duyduğu güvensizlik sebebiyle tedavisini ihmal eden Çağlar Çil, ölüm korkusu ile burun buruna yaşıyor. Dava açıp, hakkını arayacağını belirten Çil, "Bu ilaç benim sürekli rahatsızlığıma neden oluyor. Sürekli ölüm korkusu ile yaşamak apayrı bir duygu. Hayatımı bu ilaca bağlı olarak yaşıyorum. Bütün hayatım bu ilaçlara bağlı. Bunlar da sahte çıktıktan sonra kime veya ne ye güvenerek yaşayayım" dedi.