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(Görüntülü Haber) Kalp hastası minik Abdulkadir, uçakla İstanbul'a götürüldü

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, doğuştan kalp yetmezliği hastası olan 1 yaşındaki Abdulkadir Karaşahin için Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Abudulkadir ameliyatı için Gaziantep'ten Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul...

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, doğuştan kalp yetmezliği hastası olan 1 yaşındaki Abdulkadir Karaşahin için Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Abudulkadir ameliyatı için Gaziantep'ten Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Akkent Mahallesi'nde oturan 33 yaşındaki Ahmet ve 27 yaşındaki Emine Karaşahin çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Abdülkadir'de kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Maddi durumu iyi olmayan Karaşahin ailesi oğulları Abdulkadir'in ameliyatı için gerekli 60 bin liraları olmadığının gazete ve televizyonlarda haber olmasının ardından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Gaziantep'teki özel bir hastanede yapılan tetkiklerin ardından minik Abdulkadir, öğle saatlerinde tedavisi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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