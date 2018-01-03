(Görüntülü Haber) Kalp cerrahı profesörden müzik grubu

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgin Emrecan, bir yandan hastaların umudu olurken, diğer yandan kurduğu müzik grubuyla konser veriyor. Özel günlerde ücretli konser veren Prof. Dr. Emrecan, elde edilen geliri ise gruptaki öğrencilerine dağıtıyor. PAÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgin Emrecan, 20 yıl önce gitar çalarak müzik ve doktorluk yapmaya başladı. Evli ve 1 çocuk babası, 44 yaşındaki Prof. Dr. Bilgin Emrecan, üniversite hastanesinde diğer akademisyenlere göre farklı bir akademik cerrah profili çiziyor. PAÜ'de hastalarının kalp ameliyatlarını yapıp, sağlıklarına kavuşturan Prof.Dr. Emrecan, tıp fakültesinde de doktor adayı öğrencilerine ders veriyor. Boş zamanlarında da müzik yapan Emrecan, tıp fakültesinde öğrenim gören öğrencileriyle bir müzik grubu da kurdu. Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gruba müzik yapmaları için oda verildiğini ve odanın ses geçirmemesi için izolasyonunun yapıldığını belirten Emrecan, boş zamanlarında odaya geçip öğrencileriyle iki elektrogitar, bir basgitar ve davul eşliğinde müzik çalışmaları yapıp, stres atıyor. 'Overdose' ismi verilen grubun solistliğini Prof. Dr. Emrecan yapıyor. Grupta öğrenciler, müzik aletlerini çalarken; Prof. Dr. Emrecan ise hem gitar çalıyor hem de şarkılar söylüyor. Üniversitelerde hocaların asık suratlı katı kuralları olan kişiler olarak tanındığını, kendisinin bu profili kırmak istediğini belirten Emrecan, kalp cerrahisi branşının ağır olduğunu ve üzerlerindeki stresi müzik yaparak attıklarını söyledi. Prof. Dr. Emrecan, şöyle dedi: "Ben kalp cerrahıyım, görevimizin bize verdiği yük nedeniyle mutlaka dejarj olmamız lazım. Üniversitelerde hocaların çok asık suratlı, katı kuralları olan kişiler olarak görülmesi ve bu profilin ortadan kaldırılması için ben öncülük yapmak istedim. Öğrencilerimle grup kurdum. Hem beraber müzik yapıyoruz hem de burada dejarj oluyoruz, eğleniyoruz. İşimizi tıp olarak da müzik olarak yürütüyoruz. Hepsini beraber yürütebileceğimizi gösteriyoruz. Grupta öğrencilerimle uyum içindeyiz. Grup içinde bana 'Hocam' diyorlar ama ben de grubun bir üyesiyim. Grupta ritim gitar ve solistlik görevim var. Gruba da tıpla alakalı bir isim seçtik. Müziği yüksek dozda vermek için grup ismini Overdose olarak belirledik." Grup üyesi doktor adayı öğrenciler 20 yaşındaki Oğuz Alp Çim, 23 yaşındaki Sertaç İpek ve 25 yaşındaki Mümtaz Keserlioğlu da hocaları Prof. Dr. Emrecan ile birlikte sabah hastanede vizitede, öğleden sonra derste, akşam ise müzik yaparken birlikte olmaktan oldukça mutlu olduklarını söyledi. Grubun ayrıca çıktığı ücretli konserlerde ise Emrecan, geliri kendisiyle birlikte müzik yapan öğrencilerine dağıtıyor.