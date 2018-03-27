(Görüntülü Haber) Kaldırımda yürürken balkondan başına mermer düşen eski futbolcu toprağa verildi

SELÇUK BAŞAR ALEYNA BAYRAM/ TRABZON'da kaldırımda yürüdüğü sırada tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçalarının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Yaşar Yıldırım'ın (55) cenazesi Maçka ilçesinde toprağa verildi. Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o sırada kaldırımda yürüyen, geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım'ın başına isabet etti. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon'un köklü kulüplerinden İdman Ocağı'ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor'da kalecilik yapan Yıldırım, kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra da Trabzonspor'da 6 sezon görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yıldırım için Maçka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. takım ile en son Adanaspor'da kaleci antrenörlüğü görevlerinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım için, Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi tabutuna uzun süre kaleci antrenörlüğü yaptığı Hopaspor'un forması serilen Yıldırım'ın eşi Dilek, oğlu Buğra ve kızı Büşra ile yakınları da cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye Yıldırım'ın yakınları ve futbolculuk yıllarındaki takım arkadaşlarının yanı sıra Trabzonspor'un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor yönetiminden Ali Rıza Egemen, Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor eski Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi