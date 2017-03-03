İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, yere tüküren karikatürist E.D.'yi uyaran Metin Özgül hakarete uğrayınca zabıtaya haber verdi. Zabıtanın işlem yapması üzerine sinirlenen E.D., Metin Özgül'e yumruk attı. İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından Metin Özgül belediye önündeki Sabri Yalım Parkı'nda tezgah açıp karikatür çizen E.D.'nin kaldırıma tükürdüğünü görünce, "Şimdi bu olmadı. Hele ki bir sanatçıya hiç yakışmadı" diye uyardı. Metin Özgül, E.D.'nin hakaret ve küfürler ederek kendisine karşılık vermesi üzerine zabıtaya haber verdi. Zabıta memurları parka gelerek E.D.'ye yere tükürmesi nedeniyle Kabahatler Kanuna göre işlem yapacağını bildirdi. Bu sırada, zabıta memurlarının arasında bulunan karikatürist E.D. hakaretler ederek Metin Özgül'e yumruk attı. Hastaneden 2 gün 'iş göremez' raporu alan Metin Özgül, E.D. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Kaldırıma tüküren karikatüristi uyarınca yumruk yedi
İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, yere tüküren karikatürist E.D.'yi uyaran Metin Özgül hakarete uğrayınca zabıtaya haber verdi. Zabıtanın işlem yapması üzerine sinirlenen E.D., Metin Özgül'e yumruk attı. İzmit Belediyesi...
03 Mart 2017 Cuma 23:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.