(Görüntülü Haber) Kalbine yenilen Büşra'nın ölümü üzdü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'deki Anafartalar Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 10. sınıf öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu, geçen pazar günü gizli kalp rahatsızlığı sebebiyle öldü. Üzüntü yaşayan Gül'ün sınıf arkadaşları sırasına çiçeklerle birlikte fotoğrafını bıraktı. Anafartalar Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki Büşra Gül Şerifoğlu, 20 Mayıs cumartesi günü akşamı rahatsızlandı. Karın ve göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Şerifoğlu, annesi ve dayısıyla birlikte Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Serum takılan Şerifoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum" demesi üzerine taburcu edildi. Evine getirilen ve istirahat eden Büşra Gül Şerifoğlu, sabaha karşı annesi Netice Şerifoğlu'ndan kendisine çorba yapmasını istedi. Çorbasını içen Şerifoğlu, daha sonra istifra etmeye başladı. Tekrar yatağına dönen Büşra Gül Şerifoğlu'nun, saat 07.00'de kalbi durdu. Gözü yaşlı ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri müdahalesiyle Şerifoğlu, tekrar hayata döndürüldü. Ancak kalbi yine Şerifoğlu, kısa süre sonra hayata gözlerini yumdu. Şerifoğlu'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonuçlarında Büşra Gül Şerifoğlu'nun gizli kalp rahatsızlığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Dün (pazartesi) ise öğle namazına müteakip Şerifoğlu, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Şerifoğlu ailesinin üçüz olan çocuklarından Büşra Gül'ün iki erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi. ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ Anafartalar Lisesi 10/MA sınıfı öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu'nun ölümü, sınıf arkadaşlarını hüzne boğdu. Arkadaşları, en önde bulunan Büşra Gül'ün sırasının üstünü çiçeklerle kapladı. Masasının üzerine de fotoğrafını koydu. Okul Müdürü Asım Gülhan, değerli bir öğrenciyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Büşra Gül'ün derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu, hal ve hareketleriyle örnek bir öğrenci olduğunu belirtti.