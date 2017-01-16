(Görüntülü Haber) Kalaycı kadının yaşam mücadelesi

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, () - ADANA'da 58 yaşındaki Fatma Burma, 30 yıldır sokaklarda bakır kalaycılığı yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Sokaklarda kalaycılık yaparak 9 çocuğunun 5'ini okuttuğunu, 4'ünün ise hala kendisi ile yaşamaya devam ettiğini belirten Fatma Burma, ailesinin geçimini sağlamak için her gün 10 saat çalıştığını söyledi. Kalaycılığın eskisi kadar rağbet görmediğini belirten Burma şöyle devam etti: "Bakır kalaycılığını ölen eşimden öğrendim. Ancak eskiden kalay yaptıran çok fazla kişi olurdu. Şimdi eskisi kadar yok. Ancak yine de başka gelirimiz olmadığı için kalaycılığa devam ediyorum. Benimle yaşayan çocuklarıma hala bu işten kazandığım parayla bakıyorum. Eskiden bu kadar çok farklı mutfak malzemesi yoktu. Herkes evinde bakır ürünler kullanır, bir süre sonra da onların kalayının yenilenmesi gerekirdi. Artık bakır kullananların devri kapanıyor."