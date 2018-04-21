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(Görüntülü Haber) Kahya operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() KADIKÖY-Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() KADIKÖY-Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kadıköy-Kartal dolmuş hattındaki şoförlerden zorla para aldığı iddia edilen 14 "kahya" gözaltına alınmıştı. Aynı aileye mensup şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile çek,senet, ajanda, defter ve banka dekontları ele geçirilmişti. Emniyette sorguları tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi tutuklandı.

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