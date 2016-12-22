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(Görüntülü Haber) Kahta'da, kuşlar donmaktan kurtarılıyor

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nin Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, kış mevsiminde kuşların donmasını önlemek için 100 kuş yuvasını beldenin çeşitli bölgelerine yerleştirdi. İsmet...

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nin Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, kış mevsiminde kuşların donmasını önlemek için 100 kuş yuvasını beldenin çeşitli bölgelerine yerleştirdi. İsmet Çetinkaya, belediye binası bahçesinde 2 kuşun donarak öldüğünü görünce, diğer kuşların da benzer şekilde telef olmaması için harekete geçti. Bunun için beldeye kuş yuvaları koymayı planlayan Çetinkaya, konuyu Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya iletti. Kaymakam Kaya'nın da olumlu bakmasının ardından temin edilen 100 kuş yuvası, beldeye gönderildi. Çetinkaya, belediye olarak kendilerinin de 500 kutu yuva yaptırmasının ardından 600 yuvayı belde halkına dağıtmaya başladı. Kutuların beldenin farklı bölgelerindeki ağaçlara konularak kuşların yuva kurarak donmalarının önleneceğini belirten Çetinkaya, "Geçen hafta 2 kuşun belediye bahçesinde donarak öldüğünü gördüm. Bunun üzerine bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız yöremizdeki kuşları kışın donmaktan korunmalarını sağlamaktır" dedi.

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