(Görüntülü Haber) Kahramanmaraşspor Başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Haber-Kamera Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ,()KAHRAMANMARAŞSPOR Başkanı Mehmet Fatih Ceyhan, Niğde Belediyespor maçının ardından başkanlıktan istifa edip MHP'den Kahramanmaraş milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, sezonun bitimine bir hafta kala 12 Şubat Stadyumu'nda konuk ettiği Niğde Belediyespor'u 2-0 yendi. hakemin 90 dakikayı bitiren son düdüğü çalmasının ardından Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Ceyhan stadyumda basın toplantısı düzenledi. İlk yarıda hatalar yaptıklarını ve bunun için istedikleri sonucu alamadıklarını kaydeden Ceyhan, başarının da başarısızlığın da tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade ederek, evdeki hesabın çarşıya uymadığını söyledi. 'YEDİ DÜVEL BİZİMLE SAVAŞIYOR' Kahramanmaraşspor Başkanı Mehmet Fatih Ceyhan, ligi değerlendirdikten sonra kulüp başkanlığından istifa edip MHP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Hukuken istifa etmesinin gerekemediğini ancak futbola siyasetin karışmaması adına istifa ettiğini kaydeden Ceyhan, şunları söyledi Genel seçimler erkene alındı. Ben de bu noktada yılardır davasının içinde olduğum ve mensubu olmaktan gurur duyduğum, Türk İslam düsturunu kendisine ilke edinmiş, 'Önce vatanım ve milletim, sonra partim' diyen bir liderle birlikte biz de MHP'den aday adaylığına karar verdik. Allah'ım inşallah çıktığımız bu yolda bizi utandırmaz. Bu vesileyle Kahramanmaraşspor başkanlığından da istifa ettim. Hukuken istifa etmem gerekmiyordu, böyle bir mecburiyet yoktu çünkü devlet kurumlarında olanların bu mecburiyetleri var. Ama ben niye istifa ettim, ben 4 yıldır başkanlığım süresince elimden geldiğince, mümkün olduğunca buranın bir spor arenası olduğunu, siyasileştirilmemesi gerektiğini düşündüğüm için, şu anda ortaya koyduğumuz irade de siyasi bir kimlik noktasında aday adaylığımız var. Futbol takımıyla bu siyasi durumun birleşmemesi, yanlış anlaşılmaması noktasında ben futbol takımı başkanlığından ve Kahramanmarasşspor Kulübü Derneği başkanlığından istifa ettim. Şu anda gerçekten bir beka problemi yaşıyoruz. Tabiri caizse yedi düvel bizimle savaşıyor. Bu savaşta Müslüman Türk Milleti'ni muzaffer kılsın diyorum. (Tür: Yurt)