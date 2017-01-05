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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 47 TIR'lık yardım

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya' kampanyası kapsamında toplanan 47 TIR'lık yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi. Doğukent...

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya' kampanyası kapsamında toplanan 47 TIR'lık yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi. Doğukent Camisi önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Hasan Balbaba, düzenlenen kampanya kapsamında bir yılda 143 TIR yardım malzemesi toplanıldığını belirtti. Bir yıl önce başlattıkları kampanya kapsamında daha önce Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını anlatan Balbaba, "Bu yardım kampanyası kapsamında toplamda 143 TIR yardım Suriyeli kardeşlerimize gönderildi. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, Suriyeli Müslüman ve soydaşlarının yanında olduğunu bu TIR'larla göstermiştir" dedi. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edilmesinin ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar Suriye'ye uğurlandı.

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