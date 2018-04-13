(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otopark

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-) KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce 1500 araç kapasiteli Arasa Otoparkı'nın zemin katındaki 55 araçlık bölümü, kadınlara ayrıldı. Kolonlara pembe zemin üzerine 'Kadınlara ait park yeri' yazdıran belediyenin bu hizmeti, hem kadınlardan hem de erkeklerden takdir gördü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin otopark sorununun çözülmesi için 2016 yılının Kasım ayında, Hayrullah Mahallesi'nde, Arasa Otoparkı'nın temeli atıldı. 3 blok ve 4 kattan oluşan kapalı otopark inşaatı, 14 aylık çalışma sonunda tamamlandı. Araç kabulüne 28 Mart günü başlanan, içerisinde engelli park alanları, elektronik park göstergeleri, mescit, kamera güvenliği ve oto yıkama bölümü bulunan otoparkta, resmi açılışın yapılacağı güne kadar ücretsiz hizmet verilecek. ERKEKLERİN PARK ETMESİ YASAK Kadınlardan gelen talep üzerine 2017 yılının Aralık ayında kadınlara özel 2 otobüs hattı oluşturup, araçlardan birinin direksiyonunu da kadın sürücüye emanet eden belediye yetkilileri, kadınlara yönelik hassasiyeti otoparkta da gösterdi. Otoparkın zemin katında 55 araçlık bölüm kadınlara ayrılırken, bu alanlara erkeklerin park etmesi yasaklandı. Belediye tarafından kolonlara, pembe zemin üzerine 'Kadınlara ait park yeri' yazılı tabelalar asılırken, otoparkın yeni açılması nedeniyle uygulamadan habersiz erkek sürücülerin park etmesinin önlenmesi için park yerlerine şeritler çekildi. Bu nedenle kadın sürücüler de şeritleri kaldırdıktan sonra araçlarını park etti. 'DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ' Belediye tarafından otoparkta, kadınlara özel yer ayrılmasına hem kadınlardan hem de erkeklerden destek geldi. Kadın sürücü Pınar İnceeren, şehrin merkezinde otopark olmasının ve kendileri için de özel yer ayrılmasının güzel bir düşünce olduğunu belirterek, Gayet memnunuz; çünkü üst katlara çıkmıyoruz bayan olarak, direkt girişte otopark yerlerimiz hazır oluyor. Bu durumdan gayet memnunuz teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten bir otopark sıkıntımız vardı bizim. Çok uzaktaydı mevcut otoparklarımız, çok yürümek zorunda kalıyorduk. İlaç gibi geldi diye konuştu. 'ÇOK BEĞENDİK' Fatma Paksu isimli kadın sürücü ise otoparkta kendileri için özel yer ayrılması dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, Ben bugün çarşıya inmeyecektim ama kardeşim buranın yapıldığını söyledi. Geldim çok hoş, çok güzel olmuş memnun kaldık. Büyükşehir belediyemiz çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Özellikle de bu bayanlara ayırtılan yer de güzel olmuş, memnun kaldık. Görevli arkadaşlar her zaman böyle ve bizi yönlendireceklerse o da güzel olmuş. Çok beğendik dedi. Nagehan Eren de Çok teşekkür ederiz belediyemize. Hem şehrin merkezinde hem ulaşımı kolay hem iç dizaynı güzel ve geniş, çok kullanışlı diye konuştu. 'KADINLARA ÖZEL YER AYRILMASI GÜZEL DÜŞÜNCE' Kapalı Çarşı, Trabzon ve Azerbaycan Bulvarları gibi şehrin işlek noktalarına yürüme mesafesinde olan otoparkın açılması özellikle çevre esnafı memnun etti. Otoparkta kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasından memnun olduklarını belirten erkek sürücülerden Furkan Can Reyhanlıoğlu, Çarşının merkezinde böyle güzel otopark yapılması bütün esnafımızı sevindirdi. Ben kuyumcuyum, daha önce yukarı taraflara bırakıyordum. Otopark sıkıntımız vardı ama şu anda güzel bir çözüm oldu. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Kadınlara otoparkta özel yer ayrılması güzel bir düşünce. Benim de annem, kız kardeşim var. Rahatladılar, biz de çok memnun olduk diye konuştu.