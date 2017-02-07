Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 asker adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 15 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde arama yapan polis, meslekten ihraç edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 askeri gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 12'si, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta FETÖ şüphelisi 12 asker adliyede
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 asker adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık...
07 Şubat 2017 Salı 12:56
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