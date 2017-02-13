(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ın kurtuluşu 20 bin vatandaş ile kutlandı

Kahramanmaraş'ın kurtuluşu usta tiyatrocular tarafından canlandırıldı KAHRAMANMARAŞ () Kahramanmaraş'ın 97'inci kurtuluş yıldönümü coşku içinde kutlanırken, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Sütçü İmam mezarı başında dualarla anıldı. Şehitlik protokol tarafından ziyaret edildi' Başbakan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Mahir Ünal ve diğer milletvekilleri kurtuluş törenindeki yerlerini aldı. 97'inci Kurtuluş törenini yaklaşık 20 binin üzerinde vatandaş takip etti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak kortej yürüyüşünü pür dikkat takip ederken yürüyüşteki minik kız çeteleri yanına çağırarak onlara özel ilgi gösterip bol bol fotoğraf çektirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç törende İstiklal Madalyasını Türk bayrağına taktı.Başkan Erkoç yaptığı konuşmada ?Kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum.Kurtuluş bayramımız kutlu olsun? dedi. KURTULUŞ COŞKUSUNDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI Kahramanmaraş Ulu Camii'de şehitler anısına mevlüt okutulurken, Kahramanmaraş Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili tarafından dev kazanlarla etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Mahalleler adına mahalli kıyafet giyen çeteler kaleye hücum ederek birbirleriyle yarıştılar. Koşu sonrasında dereceye girenlere kupaları Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cemal Tanrıverdi tarafından verildi. Kurtuluş destanı usta tiyatrocular tarafından canlandırılırken vatandaşların bir hayli heyecanlandığı gözlendi. Halk sergilenen oyuna sık sık alkışlarıyla destek verdi. Binlerce Kahramanmaraşlı vatandaşın takip ettiği kortej yürüyüşü ise mahalli kıyafetli çetelerin katılımı, atlı vatandaşlar, mehteran takımının konserleri çok renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Kentte kurtuluş coşkusu bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek'