(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın acı haberi memleketi Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düşürdü. Acı haberi şehidin Piri Reis Mahallesi'nde oturan ağabeyi Hilmi Çam'ın evinde kalan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi duyan şehidin annesi Fatma ve babası Mehmet Çam ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesi acı haberin ardından cenaze hazırlıkları için merkez Onikişubat İlçesi'nin Döngele Mahallesi'ne geçti. 5 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve Fulya Çam ile evli olan şehidin Mustafa adında 7 aylık bir oğlu olduğu belirtildi. Şehit uzman çavuş Hüseyin Çam, yarın Döngele Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.