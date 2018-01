(Görüntülü Haber) Kahramanlar, yeni yıla Ermenistan sınırında nöbet başında girdi (2)

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS Subatan 4'üncü Hudut Taburu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Takım Karakolu’nda Türkiye- Ermenistan sınırını bekleyen askerler, yeni yıla pür dikkat nöbet başında girdi.



Kars Subatan 4'üncü Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Tolga Üzüm, 3'üncü Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Erkan Zorlu ve Tabur Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Onur Özbilgi, karakolu ziyaret ederek, er ve erbaşların yeni yılını kutladı. Takım komutanı, hudut tekmili ve manga ile karşılandıktan sonra Piyade Üsteğmen Onur Özbilgi, "Kahraman silah arkadaşlarım, öncelikle belirtmek isterim ki bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 2018 yılının hepimize sağlık, başarı getirmesini temenni ederim. Bu güzel günlerde ailenizi, sevdiklerinizi arayın. Bizden çok çok selam iletin" dedi.



Buradan merkez kulesine geçen komutanlar, nöbet tutan askerleri ziyaret etti. 'Hudut; bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir', 'Vatan sana canım feda' tekmilleriyle yeni yıla nöbet başında giren askerler, aileleriyle de telefonla görüşüp, kendilerini merak etmemelerini istedi. Piyade Onbaşı Ramazan Yurttaş, Sivas'taki ailesini arayarak, yeni yılını kutladı. Ailesiyle görüntülü konuşan Yuttaş, "Komutanlarımız, kulede nöbet tutarken yanımıza geldiler ve yeni yılımızı kutladılar. Ailemle de görüntülü konuştum. Bunun için çok mutluyum. Hudutta görev yapıyorum. Çok şanslıyım; çünkü hudut, vatan, namustur. Namusu koruyorum burada. Bunun için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. 11 aydır askerim. Ailemi ve vatanımı çok seviyorum" diye konuştu.



'HUDUDUN, DEVLETİN NAMUSU OLUĞU BİLİNCİYLE NÖBET TUTUYORUZ'



Hudutta görev yapmanın her askere nasip olmadığını dile getiren Hakkarili Sebahattin Korkmaz ise şunları söyledi:



"Burada görev yaptığım için çok mutluyum. Hudutta görev yapmak, her askere nasip olmaz. Hudut, bin namustur. Her insanın yapması gereken şeyi şu an ben, burada yapıyorum. Komutanlarımız, çok iyi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Komutanlarımız, geldiler, bizi ziyaret ettiler; yeni yılımızı kutladılar. Teşekkür ediyorum. Hududun, bir devletin namusu oluğu bilinciyle hepimiz burada nöbet tutuyoruz. Buradan anneme, babama selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum ve yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyorum."



Öte yandan karakola ismini veren Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak’ın kardeşi, Mardin’de görevli Jandarma Başçavuş Hasan Koçak ile telefon bağlantısı kuruldu. Tüm karakol adına Başçavuş Koçak'ın yeni yılı kutlandı.



Kahraman Türk askeri, 24 saat, pür dikkat sınır bekçiliği yapıyor. Silah ve teçhizat ile askeri araç ve kobralarla güvenli hale getirilen sınır bölgelerinden Kars'ta da en iyi imkanlar sunuluyor. Görüntü İzleme Merkezi'nde gözlerini kırpmadan her hareketi izleyen askerler, kulübelerdeki termal kameralar ve gece görüş cihazlarıyla en ufak hareketleri bile kaçırmıyor. Aynı donanımların bulunduğu 'Cobra II' aracıyla da devriye görevleri yapılıyor.



Yılbaşı kutlamalarının ardından da son sistemle donatılmış, modern cihazların bulunduğu Görüntü İzleme Merkezi’nde sınır ve çevresi, kontrol edildikten sonra devriye timi, hudut hattında gözetleme yapmak için 'Cobra II' aracıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdi.