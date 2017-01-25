(Görüntülü Haber) Kahramankazan'da arıcılık kursuna yoğun ilgi

KAHRAMANKAZAN Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) açılan arıcılık kursuna 7'den 70'e ilgi yoğun oldu. Aralarında çiftçisi, memuru, işçisi, kadın, erkek yaklaşık 60 kursiyer sertifikalı arıcı olmak için hafta içi her gün olmak üzere 2 ay sürecek kursa katılıp, arı bakımı ve bal üretimi hakkında eğitim alıyorlar. Kursiyerlerin ortak amacı ise güvenilir bala ulaşmak için kendi ballarını üretmek oldu. Kursiyerler, eğitim boyunca arıcılığın temel malzemeleri, arı bakımı, ana arı, işçi arı ve erkek arıların görevleri ile bal elde edebilmek için yapılması gerekenleri öğrendiler. Kursiyerler, arıcılık konusunda büyüklerinden öğrendikleri birçok yanlış bilgiyi de görme şansı buldular. Bakımı zor olduğu gerekçesiyle bugüne kadar arıcılıktan uzak duran çiftçiler, kurs sayesinde arıcılığın zor bir uğraş olmadığını gördüklerini belirttiler. Uygun ortamları olduğu halde bugüne kadar arıcılık yapmadıklarını belirten çiftçiler, satın aldıkları arıların yanlış bakımdan dolayı ya öldüklerini, veya oğula kaçarak kovanı terk etmelerinden bir sonuç alamadıkları için arıcılık yapmadıklarını kaydettiler. Kurs sayesinde arıcılığı doğru bilgilerle yeniden başlayacaklarını belirten çiftçiler, bundan sonra ev ve komşularının bal ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayacaklarını ifade ettiler. KÜÇÜK BAHÇESİ OLAN ARICILIK YAPABİLİR Arıcılık teknikeri ve kurs hocası Sibel Utlu, arıcılığın sadece erkek işi olmadığını, bu sayede geçimini sağlayan biri olarak kendisini gören kadınların da arıcılığa merak sarmaya başladığını kaydetti. Utlu, "İnsanımızın arıcılık hakkında yanlış bildiği çok şey var. Türkiye'de aileler 'çoluğumu çocuğumu arı sokar' diye arıdan uzak duruyor. Evet; arı kedi-köpek gibi sevilecek bir hayvan değil. Arıya sakin yaklaştığında bir tehlikesi yok. Arı, rahatsız edilmediği sürece rahatsızlık vermez. Eğer bir kişinin bahçesi var ise, balı da seviyorsa ve 'çocuklarım da balı yer' diyorlarsa, bahçelerine bir-iki kovan arı koymalarını çok isterim. O kovan, o ailenin bal ihtiyacını karşılar. Arı, aynı zamanda doğanın da dengesini koruyan bir hayvan. Eğer arıcılık biterse, tarım da biter. Yurt dışında insanlar arıcılardan bahçelerine para karşılığı arı koymalarını istiyor. Arıcılık doğru yapıldığı zaman hem zevkli, hem kazançlı bir uğraş. Bir kişi ortalama bin liraya malzemeleri ile birlikte iki kovan arı sahibi olabilir" dedi. Kahramankazan'ın, arı sütü ve ana arı üretiminde Türkiye'de ilk sırada olan yerler arasında geldiği belirtildi. Son zamanlarda verilen eğitimler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın arılı kovanı desteği ile küçük çaplı sok sayıda bal üreticisi ortaya çıktı. BÜYÜKŞEHİR'DEN ARICILIĞADESTEK Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin bazı ilçelerinde arıcılık faaliyetlerini desteklemek üzere harekete geçti. Kahramankazan'da arıcılık alanında faaliyet göstermek isteyenler için yapılacak destek programı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan yardımcıları, İlçe Tarım Müdürü Ebubekir Köse ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Toplantıda arıcılık alanında faaliyet göstermek için başvuruda bulunanlar arasında yapılan kura çekimi ile bu kapsamda kullanılacak malzemeler için 56 kişi belirlendi. Bu kapsamda arı kovanı, arı körüğü, sır bıçağı, arıcı mahmuzu, kovan kazıyıcı, arıcı eldiveni, arıcı tulum maskesi, arıcı fırçası, arı otu ve kek gibi malzemeler önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yapılan toplantının Kahramankazan'da arıcılık konusundaki faaliyetlerin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağını, çiftçilerle arıcıların her zaman yanında olduklarını söyledi.