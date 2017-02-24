(Görüntülü Haber) Kahramankazan Belediyesi '12 yıldız şehri' ödülünü aldı

AVRUPA Konseyi tarafından '12 yıldız şehriö ödülüne layık görülen Kahramankazan Belediyesi'de layık görülen prestijli ödül, düzenlenen törenle verildi. Kahramankazan Belediyesi, bu ödül sayesinde siyasi, kültürel ve turizm açısından önemli bir kazanım elde etmiş oldu. Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Avrupa 12 yıldız şehir ünvanına layık görülmek bizim için gurur kaynağı olmuştur" dedi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ise "Kahramankazan Belediyesi yapmış olduğu insanı çalışmalarla kültürel iletişim ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlayıcı çalışmalarıyla bir Avrupa ilçesi olduğunu tescil ettirmiş oldu" dedi. Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Avrupa 12 yıldız şehir ünvanına layık görülmek bizim için gurur kaynağı olmuştur" dedi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ise "Kahramankazan Belediyesi yapmış olduğu insanı çalışmalarla kültürel iletişim ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlayıcı çalışmalarıyla bir Avrupa ilçesi olduğunu tescil ettirmiş oldu" dedi. Kahramankazan Belediye salonunda gerçekleşen lasman toplantısında Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e ödülü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu takdim etti. Törende ayrıca Dış İşleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Eski Büyük Elçi Hasan Ulusoy, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. 12 yıldız şehri ödülüne başvurunun ardından Kahramankazan Belediyesinin 15-30 Ekim 2016 tarihleri arasında, sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğu çalışmalar, halkın katılımı, halkla beraber demokratik çalışmaların ifade edilmesi, sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğu çalışmalar, Jüri tarafından Avrupa Konseyi kriterlerinin yerine getirildiğinin değerlendirilmesinden sonra belediyenin ödüle layık görüldüğü belirntildi. Avrupa'da bulunan 200 bin belediye arasında 60 belediyenin katılımıyla 23 belediye ödüle layık görüldü. Türkiye'de ise 6 belediye bu ödüle layık görüldü. Kahramankazan Belediyesi ile birlikte Antalya Büyükşehir, Lüleburgaz, Kadıköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece Belediyeleri ödüle layık görüldü. AVRUPA 12 YILDIZ ŞEHRİ UNVANI GURUR KAYNAGIMIZ Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Avrupa Konseyi'nin demokrasi haftasındaki ana temasının, farklı kültürlerle aynı toplumda yaşamak olduğunu belirtti. Ertürk, "Biz de buna müracaat etmiştik. Kazan farklı kültürlerdeki insanların yaşadığı 81 vilayetten insanların göç ettiği, buna rağmen adli olayların en az yaşandığı, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i, Boşnak'ı Arap'ı Türkmen'i ve en sonunda Suriyelilerle bu farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, sosyal barış ve huzurun temin ve tesis edildiği, kardeşliğin ve hoşgörünün en iyi şekilde sağlandığı ilçedir. Bununla beraber yaptığımız müracaatla şeffaf, saydam, katılımcı halkın katılımlarıyla yönetilen bir belediye anlayışını en iyi şekilde uyguladığımızı düşünüyoruz ve bu konudaki Avrupa 12 yıldız şehir ünvanına layık görülmek bizim için gurur kaynağı olmuştur" dedi. AVRUPA İLÇESİ OLDUĞUNU TESTİL ETTİRDİ Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu ise Kahramankazan Belediyesi'nin 15 Temmuz ve 30 ekim 2016 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmaları halka beraber yaptığını dile getirdi. Doğanoğlu, demokratik çalışmaların ifade edilmesinin sosyal belediyecilik anlamında yapılan bu çalışmalar kapsamında yerine getirildiğini belirterek, "Yaklaşık 200 bin belediyeden 60 belediye katıldı. 23 belediye 800 milyon nüfuslu Avrupa Konseyi'nden Kahramankazan Belediyesi 23 belediyeden biri olarak bu ödülü aldı. Türkiye'de 6 belediyemiz bu ödüle layık görüldü. Bu belediyelerimiz Lüleburgaz Büyükçekmece Kadıköy Beşiktaş, Antalya ve Kahramankazan belediyemizdir. Kahramankazan bu ödülü aldıktan sonra 800 milyon nüfuslu Avrupa Konseyi'nde tanınırlığı artacak. Kahramankazan Belediyesi yapmış olduğu insanı çalışmalarla kültürel iletişim ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlayıcı çalışmalarıyla bir Avrupa ilçesi olduğunu tescil ettirmiş oldu" dedi.